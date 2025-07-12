В Башкирии мошенники обманули выпускника школы

В Чишминском районе выпускник местной школы стал жертвой мошенников. Злоумышленники заставили парня оформить кредит.

Фото №1 - В Башкирии мошенники обманули выпускника школы

Подростку позвонили якобы из администрации школы. Вчерашнему школьнику сообщили, что ему нужно скорректировать личные данные, иначе его документы не примут в университет. Доверчивый парень продиктовал звонившим пришедший в смс код.

Вскоре с парнем связались «правоохранительные органы», которые запугали выпускника и сказали, что теперь его данные используют для финансирования экстремистов. Испуганному подростку сообщили, что исправить ситуацию можно, только оформив кредит и переведя 500 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Фото: freepik

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