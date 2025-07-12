В Башкирии мошенники обманули выпускника школы

В Чишминском районе выпускник местной школы стал жертвой мошенников. Злоумышленники заставили парня оформить кредит.
Подростку позвонили якобы из администрации школы. Вчерашнему школьнику сообщили, что ему нужно скорректировать личные данные, иначе его документы не примут в университет. Доверчивый парень продиктовал звонившим пришедший в смс код.
Вскоре с парнем связались «правоохранительные органы», которые запугали выпускника и сказали, что теперь его данные используют для финансирования экстремистов. Испуганному подростку сообщили, что исправить ситуацию можно, только оформив кредит и переведя 500 тысяч рублей на «безопасный счёт».
Фото: freepik