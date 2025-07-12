Педагоги Башкирии смогут отдохнуть по сертификату

В соответствии с указом главы республики, двухнедельное санаторно-курортное лечение в региональных здравницах получат учителя государственных и муниципальных учреждений. Обязательное условие — стаж в сфере образования должен составлять не менее 10 лет.

С инициативой обеспечения учителей санаторно-курортным лечением Радий Хабиров выступил в августе прошлого года на республиканском совещании по образованию. Это предложение стало одним из неожиданных и приятных сюрпризов для участников августовского педсовета.