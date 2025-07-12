В Абзелиловском районе Башкирии биологи исследуют местную природу

На территории меднорудного месторождения в Абзелиловском районе работает группа биологов. Учёные, по просьбе общества с ограниченной ответственностью «Салаватское», исследуют местную флору и фауну. По результатам изучения местности они напишут научные труды.

Для биологов это не просто трава, а научно-исследовательский образец. Поэтому каждому растению вокруг уделяется особое внимание. Ученые фиксируют всё в блокнот, а в планшете отмечают местонахождение. Благодаря современному гаджету собирается картографический материал территории.

В полевых исследованиях задействовано пять специалистов из различных учреждений республики. Особое внимание они уделяют не только флоре, но и фауне территории Салаватского рудного месторождения. Также учеными будут учтены редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красные Книги России и Башкортостана.

Изучение местности пройдет в три этапа. Кроме результатов собственных полевых исследований, биологи планируют обратиться к трудам других учёных, изучавших природу Абзелиловского района в прошлом. Научные работы также будут преданы серьезному анализу.