В Башкирии отметили Сабантуй и 260-летие села Янышево

Цепочку сабантуев в республике продолжает Благоварский район. В Янышево праздник плуга приурочили к победе в республиканском конкурсе «Трезвое село». Сельчане заняли в нём второе место и получили приз в размере трёх миллионов рублей.

Сила, стать и скорость. И наездники им под стать. Кажется, на конные скачки съехался весь район. Живой стеной зрители обступили каждую площадку и каждый метр поля. Окончание полевых работ сельчане отмечают шумно, весело и по-народному. Пригласили именитых артистов, не обошлось и без национальных угощений. Сельчане участвовали в играх и спортивных состязаниях: взбирались на столб и слились в куреше. Как и многие другие активности, они прошли под народные мелодии и танцы.

Сабантуй — это не только про игры и конкурсы, местные жители вспомнили каждого, кто внес посильный вклад в становление села. На территории развернули исторические юрты и юрты с национальным колоритом.

Этим летом у янышевцев сразу три повода для праздника: 260-летие с момента основания села, впервые с 2007 года они на своей земле празднуют сабантуй и, конечно, важное событие — второе место в республиканском конкурсе «Трезвое село».

К призовому месту упорно шли три года, и им улыбнулась удача. За плечами — воплощение ряда проектов. Участвовали и в благотворительности.

«Семь сердец — одна цель» — так активистки назвали программу, в рамках которой помогали участникам спецоперации, одиноким пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Еще они открыли «Аллею трезвости», ухаживали за природой, облагородили обелиск и восстановили местную мечеть. А в преддверии юбилея устраивали субботники.

Как отмечают представители Всемирного курултая башкир, цель конкурса — не борьба с алкоголизмом, а объединение жителей республики, чтобы люди сплочённо решали возникающие проблемы и не оставались с ними один на один.