В Уфе открылась выставка художницы Екатерины Василько

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, девушка много лет пишет картины, передаёт в них свое видение мира. Всего в галерее представили около 40 работ. Там же организовали благотворительный аукцион.

Именно так свой внутренний мир описывает Екатерина Василько, а точнее его дуальность. С помощью яркой и сочной акварели она показала жизнерадостную девочку рядом с другой, нарисованной уже чёрным фломастером, которая выбирает свет, а не тьму. Уфимская художница много лет выражает свои эмоции на полотнах. Ловит вдохновение из всего, что её окружает.

Даёт какое-то удовлетворение, что это надо показать и рассказать, что есть такое. Что не все такие, которые ходят просто так и валяются по домам-интернатам. Мы никогда не думали, что она выйдет как инвалид, она не инвалид, она давно уже стала художественным редактором.

Тамара Василько, мама художницы

На выставке «Мы вместе» Екатерина презентовала около сорока картин. К творчеству её тянуло еще с детства. Педагоги разглядели в ней талант и помогли развиться, а профессиональные художники отмечают то, как она гармонично сочетает формы, линии и оттенки цветов.

Фото №1 - В Уфе открылась выставка художницы Екатерины Василько

У неё очень много цветов, они все замечательные. Пейзажи. Я просто хотел показать то, как она видит социальное общение. Общение с людьми, взаимодействие с кошкой, допустим, с медведем есть.

Тимофей Дорофеев, куратор выставки «Мы вместе», художник

У организаторов творческого события одна цель — показать таланты у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Они порой заперты в четырёх стенах, их не видно. Мы думаем, что мир существует, и у нас всё прекрасно, всё хорошо, на самом деле нет. И взрослые — особые люди, им очень сложно, и Катя — это счастливое исключение. Она рисует, о ней знают. Она делала такие большие интересные полотна, и мы их возили в Москву, даже делали выставку ей в Москве и там выбивали ей стипендию.

Гульнара Ханнанова, вдова художника Василя Ханнанова

История Екатерины Василько и других людей с ограниченными возможностями здоровья, которые добились успеха и трудятся по призванию, наглядно показывает, что физические или психические несовершенства — не приговор. Средства, вырученные на благотворительном аукционе, пойдут на художественные принадлежности, чтобы девушка продолжила создавать новые картины.

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