В Уфе открылась выставка художницы Екатерины Василько

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, девушка много лет пишет картины, передаёт в них свое видение мира. Всего в галерее представили около 40 работ. Там же организовали благотворительный аукцион.
Именно так свой внутренний мир описывает Екатерина Василько, а точнее его дуальность. С помощью яркой и сочной акварели она показала жизнерадостную девочку рядом с другой, нарисованной уже чёрным фломастером, которая выбирает свет, а не тьму. Уфимская художница много лет выражает свои эмоции на полотнах. Ловит вдохновение из всего, что её окружает.
На выставке «Мы вместе» Екатерина презентовала около сорока картин. К творчеству её тянуло еще с детства. Педагоги разглядели в ней талант и помогли развиться, а профессиональные художники отмечают то, как она гармонично сочетает формы, линии и оттенки цветов.
У организаторов творческого события одна цель — показать таланты у людей с ограниченными возможностями здоровья.
История Екатерины Василько и других людей с ограниченными возможностями здоровья, которые добились успеха и трудятся по призванию, наглядно показывает, что физические или психические несовершенства — не приговор. Средства, вырученные на благотворительном аукционе, пойдут на художественные принадлежности, чтобы девушка продолжила создавать новые картины.