В Уфе открылась выставка художницы Екатерины Василько

Они порой заперты в четырёх стенах, их не видно. Мы думаем, что мир существует, и у нас всё прекрасно, всё хорошо, на самом деле нет. И взрослые — особые люди, им очень сложно, и Катя — это счастливое исключение. Она рисует, о ней знают. Она делала такие большие интересные полотна, и мы их возили в Москву, даже делали выставку ей в Москве и там выбивали ей стипендию.

Гульнара Ханнанова, вдова художника Василя Ханнанова