В Башкирии определили лучших в трофи-рейде

Замес на бездорожье. В Уфимском районе прошел турнир по трофи-рейду. Соревнование по преодолению препятствий на автомобилях организовали рядом с селом Нурлино. Десятки экстремалов не только из республики, но и соседних регионов пытались покорить овраги и водоемы на своих железных конях.
Кошмар любого автомобилиста для этих водителей — возможность проверить свою машину на прочность. Впрочем, не только ее, но и себя. Ведь чтобы вытащить авто из грязи, нужно самому в нее зайти. Обязательные атрибуты участников гонки — лебедка и специальный якорь. При правильной технике машину можно вызволить из любой западни.
Работа у экипажа командная. В салоне каждого авто — пилот и штурман. Джип-спринт организовали в трех основных категориях: экстрим, стандарт и спорт. Различия — в подготовке авто и пилотов. Свои машины для участия в заездах многие готовят годами.
Для каждого класса — свои препятствия. Победителя определяют по числу сделанных кругов. В этом заезде определились сразу два лидера. Уверенную победу одержали гости состязания из Татарстана. В рамках трофи-рейда предусмотрено GPS-ориентирование. Его проведут в ночное время. Каждой команде дадут координаты на карте, которые необходимо будет найти и сфотографировать. Пришедший на финиш первым и станет победителем.