В Башкирии определили лучших в трофи-рейде

Замес на бездорожье. В Уфимском районе прошел турнир по трофи-рейду. Соревнование по преодолению препятствий на автомобилях организовали рядом с селом Нурлино. Десятки экстремалов не только из республики, но и соседних регионов пытались покорить овраги и водоемы на своих железных конях.

Кошмар любого автомобилиста для этих водителей — возможность проверить свою машину на прочность. Впрочем, не только ее, но и себя. Ведь чтобы вытащить авто из грязи, нужно самому в нее зайти. Обязательные атрибуты участников гонки — лебедка и специальный якорь. При правильной технике машину можно вызволить из любой западни.

Работа у экипажа командная. В салоне каждого авто — пилот и штурман. Джип-спринт организовали в трех основных категориях: экстрим, стандарт и спорт. Различия — в подготовке авто и пилотов. Свои машины для участия в заездах многие готовят годами.