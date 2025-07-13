Пещеру Шульган-Таш внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В рамках работы над включением пещеры в список ЮНЕСКО, были созданы специальные условия для сохранения рисунков и защиты пещеры от людей, построен музей, который соответствует современным стандартам, с лабораторией и копиями рисунков. Также была установлена система для наблюдения за пещерой и обновлены маршруты для туристов.