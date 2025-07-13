Пещеру Шульган-Таш внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещеру Шульагн-Таш в Башкирии признали на международном уровне. Глава региона сообщил, что 11 июля в Париже эксперты единогласно решили внести наскальные рисунки Каповой пещеры в особый список ЮНЕСКО.
В рамках работы над включением пещеры в список ЮНЕСКО, были созданы специальные условия для сохранения рисунков и защиты пещеры от людей, построен музей, который соответствует современным стандартам, с лабораторией и копиями рисунков. Также была установлена система для наблюдения за пещерой и обновлены маршруты для туристов.
В предварительный список ЮНЕСКО также включены три другие важные места в Башкирии – шиханы Торатау, Юрактау и Куштау, а также комплекс Воскресенского медеплавильного завода.