«Иннопром-2025»: итоги для Башкирии

Событие, о котором говорили практически всю неделю, – крупнейший промышленный форум страны. «Иннопром-2025» в Екатеринбурге вновь представил немало новинок, в том числе и благодаря башкирским предприятиям. Там стало известно, что Минпромэнерго России окажет поддержку башкирскому проекту по производству перспективного двигателя для малой авиации. Такое поручение дал председатель правительства страны Михаил Мишустин после посещения стенда Башкортостана. Делегацию республики на выставке возглавил Радий Хабиров. Он провёл ряд встреч, подписал соглашения о сотрудничестве с субъектами Поволжья, запустил новые производства.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин – частый гость Башкортостана на «Иннопроме». В прошлом году ему представили башкирские электромоторы для беспилотных авиационных систем. На этот раз – уже готовую продукцию, счет которой идёт на десятки тысяч единиц. Без новой презентации промышленного потенциала республики снова не обошлось.
Современный поршневой двигатель М-105 для малой авиации планируют выпускать на площадке ОДК-УМПО из отечественных комплектующих. Первые образцы уже проходят ресурсные испытания и должны заменить на российском рынке импортные аналоги. Председателю правительства идея понравилась, он поручил Минпромэнерго России оказать поддержку в её реализации. Также на стенде Башкортостана Михаилу Мишустину презентовали проект первого в стране завода по производству суперабсорбирующих полимеров, старт которому Радий Хабиров дал в режиме телемоста.
«Иннопром» – это не только выставка достижений, но и площадка для деловых встреч и заключения новых соглашений о сотрудничестве. Одно из них Радий Хабиров подписал с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Регионы Поволжья становятся ближе и сообща будут решать задачи не только местного, но и федерального уровня.
Башкортостан несколько лет подряд удерживает лидирующие позиции в рейтинге регионов, наиболее привлекательных для инвесторов, – входит в топ-3. И последние шесть лет приток инвестиций в экономику стабильно растёт. За это время их объём увеличился на 72 процента при среднероссийском уровне порядка 40 процентов. Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в интервью информационному агентству «ФедералПресс». Контакты налаживаются не только с российскими регионами, но и со странами ближнего и дальнего зарубежья. Развитая промышленность, мощное сельское хозяйство, серьёзный научный и образовательный потенциал. Башкортостан стал не только субъектом страны с дружелюбным интерфейсом для бизнеса, но и регионом, где держат своё слово.