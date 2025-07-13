«Иннопром-2025»: итоги для Башкирии

Событие, о котором говорили практически всю неделю, – крупнейший промышленный форум страны. «Иннопром-2025» в Екатеринбурге вновь представил немало новинок, в том числе и благодаря башкирским предприятиям. Там стало известно, что Минпромэнерго России окажет поддержку башкирскому проекту по производству перспективного двигателя для малой авиации. Такое поручение дал председатель правительства страны Михаил Мишустин после посещения стенда Башкортостана. Делегацию республики на выставке возглавил Радий Хабиров. Он провёл ряд встреч, подписал соглашения о сотрудничестве с субъектами Поволжья, запустил новые производства.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин – частый гость Башкортостана на «Иннопроме». В прошлом году ему представили башкирские электромоторы для беспилотных авиационных систем. На этот раз – уже готовую продукцию, счет которой идёт на десятки тысяч единиц. Без новой презентации промышленного потенциала республики снова не обошлось.

Современный поршневой двигатель М-105 для малой авиации планируют выпускать на площадке ОДК-УМПО из отечественных комплектующих. Первые образцы уже проходят ресурсные испытания и должны заменить на российском рынке импортные аналоги. Председателю правительства идея понравилась, он поручил Минпромэнерго России оказать поддержку в её реализации. Также на стенде Башкортостана Михаилу Мишустину презентовали проект первого в стране завода по производству суперабсорбирующих полимеров, старт которому Радий Хабиров дал в режиме телемоста.

Башкортостан всегда славился нефтехимом, учёными. Это был очень глубокий научный кластер, как раз работа была связана с химией. И очень здорово, что вы продолжаете дело, которым ещё с советских времён славился Башкортостан. Михаил Мишустин, председатель Правительства Российской Федерации

Все гигиенические средства, детские памперсы делаются из абсорбента. А мы абсорбент не производим, представляете? Даже в этом мы зависим от наших западных уже не партнёров. Поэтому начали, дали старт. Большой проект, мы его долго готовили. Он вошёл в перечень приоритетных проектов России. Объём инвестиций на ГПНС – 20 миллиардов рублей. Поэтому в 2028 году мы уже будем производить, уже 60% всей потребности в России мы возьмём сами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

«Иннопром» – это не только выставка достижений, но и площадка для деловых встреч и заключения новых соглашений о сотрудничестве. Одно из них Радий Хабиров подписал с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Регионы Поволжья становятся ближе и сообща будут решать задачи не только местного, но и федерального уровня.

К сожалению, пока мы не имеем общих серьёзных проектов. Но это говорит о том, что всё впереди. Есть общая задача – нам нужно создать новый металлообрабатывающий станок. Мы с Башкортостаном можем вместе двигаться по этому пути. Есть интерес к сотрудничеству в лесной отрасли, продовольственной сфере, индустрии детских игрушек. Александр Соколов, губернатор Кировской области

Работа с другими регионами для нас всегда имеет смысл, когда есть перспективы для взаимодействия. Поэтому сейчас с Кировской областью мы начинаем прощупывать первые точки для сотрудничества. И мы договорились обменяться бизнес-миссиями. Межрегиональное сотрудничество у нас с Татарстаном, Свердловской областью, Самарской. Мы работаем со всеми нашими крупными соседями. И такие контакты, конечно, надо расширять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан