В Уфе на «Часе креативных индустрий» обсудили поддержку общепита

К любому делу можно подходить творчески. Особенно в сфере креативных индустрий. На ее поддержку выделят 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Глава Башкортостана. Радий Хабиров провел встречу с представителями отрасли. Выездное совещание в этот раз посвятили теме общепита. Говорили и об общих проблемах. Напомним, что вплотную тему поддержки креативных индустрий как важный сектор экономики актуализировал руководитель региона.

На создание новых образов вдохновляют люди, события и традиции. На этот раз – костюмы по мотивам шерстяных домотканых ковров альшеевских мастеров. В 2025-м предметы обихода внесли в реестр региональных брендов Роспатента. Именно этот уникальный орнамент появится в образах новой коллекции одежды.

Каждый образ уникален и изготавливается в этно-ателье в одном экземпляре. Большую часть деталей создает вручную талантливая команда портных. Костюмы с национальным колоритом побывали далеко за рубежом, представляли участниц конкурсов красоты и украшали артистов кино и эстрады.

Это пальто из натуральной шерсти полностью ручной работы, стилизованное башкирским орнаментом. Действительно, нити традиций, вплетенные в современность. Каждая деталь изготовлена вручную портными ателье. К слову, они же два года назад сшили башкирский елэн для Радия Хабирова в качестве подарка от ремесленников республики.

Именно Радий Хабиров задал тренд на поддержку в Башкортостане сферы творческого предпринимательства. Республика стала первым регионом, где учредили День креативных индустрий. Власти также заключили стратегические альянсы с федеральными организациями. А Уфа первой в России получила престижный статус всемирного ремесленного города.

Даже к проведению совещания власти подошли, что называется, с креативом. Где еще обсудить вопросы развития сферы гастрономии, как не в ресторане? Глава региона пообщался с руководством предприятий общественного питания. Бизнесмены рассказали, что сейчас происходит в отрасли, озвучили проблемы. Одна из наболевших, как и везде, – нехватка кадров.

Решать проблемы нужно комплексно. Радий Хабиров рассказал, что в республике уже выделили средства на реализацию инициатив и предложений творческого сообщества. 25 млн рублей – их можно использовать как для проведения мероприятий, так и для учебы.

Нужно задавать новые тренды. В этой сети кофеен, например, особым спросом пользуется напиток, названный в честь башкирской столицы. Его создали в с нуля. А вот чтобы найти рецепт кыстыбыя из меню курганских башкир, владельцу пришлось отправиться в экспедицию. Национальный колорит не только в меню, но и в интерьере.

Креативные индустрии многогранны. Это и мода, и музыка, и кино – все, что связано с творчеством. Студентка Башкирского колледжа архитектуры в качестве проекта дипломной работы придумала дизайн сумок и напечатала их на 3D-принтере. Проект назвала «Семсус», что с латыни переводится как «ощущение». Работа ведется в три этапа: сначала моделирование дизайн-проекта, затем печать, которая занимает около 12 часов, а после – постобработка. Чтобы изготовить одну сумку, необходимо от четырех дней до трех недель. София планирует развивать бизнес-идею дальше.