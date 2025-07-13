В Башкирии отпраздновали День семьи, любви и верности

Семья, любовь и верность. Под таким лозунгом на неделе прошел ежегодный фестиваль в Бирске. Мероприятия, посвященные красивому празднику, посетил Глава Башкортостана со своей семьей. По традиции биряне и гости мероприятия собрались на Октябрьской площади города, завалив ее ромашками и хорошим настроением.

Ярко, красочно, с этническим колоритом – праздник начинается еще у ворот. День семьи, любви и верности – бренд города Бирска. На Октябрьской площади – главном месте проведения праздника любви – установлен памятник Петру и Февронии, торжества начинаются со свадьбы у его подножия.

Каждый участок площади – мастерская по интересам. Здесь ремесленники, уличные художники и зона мастер-классов. Малыши пересели в танки и самолеты, правда, картонные. Парад колясок – неотъемлемая часть семейного праздника. Мамы проявляют бурную фантазию, украшая детский транспорт. Анна Сень растит пятерых детей, сама родилась 8 июля – праздник любви и верности один из ее любимых.

Даже в праздничный день каждый житель республики помнит о бойцах, защищающих сейчас нашу Родину. Была открыта интерактивная выставка «Вклад семьи в Великую Победу». Радий Хабиров пообщался с ветеранами специальной военной операции. Вернувшись домой, они начали новую страницу жизни.

Ещё одна праздничная традиция – чествовать семьи, которые являются примером для всех. Радий Хабиров вручил госнаграды самым достойным. Флюра Фаттахова из Кушнаренковского района была удостоена ордена «Мать-героиня». С супругом они воспитали десять детей.

На сцене сегодня и те, кто прожил в браке десятки лет, оставаясь верным супругом и добрым другом для партнера.

На мой взгляд, секрет крепкой счастливой семьи – это любовь, уважение друг к другу и желание, чтобы все в семье были счастливы. Каринэ Хабирова, супруга Главы Республики Башкортостан

День семьи, любви и верности начали отмечать в 90-е годы в Муроме, на родине святых Петра и Февронии. Спустя годы он шагал по всей стране. В Бирске праздник, посвященный семье, проводится с 2019 года по инициативе Главы Башкортостана.

Приятно видеть много людей в хорошем настроении – как взрослых, так и детей. Мы занимаемся нужным делом – подобные праздники необходимы, в том числе для создания гостеприимного образа городов нашей республики. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан