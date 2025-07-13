Глава Башкирии взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе

Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил не пострадают от недропользователей. Природные объекты находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Глава Башкортостана взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе. Тем временем на месторождении побывали сначала общественные наблюдатели, и ближе к концу этой недели туда отправились биологи. Одни знакомились с тем, как ведёт свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Салаватское», другие будут изучать местную флору и фауну.
40 миллиардов рублей инвестиций с последующим созданием порядка полутора тысяч рабочих мест. Об этом директор недропользовательской компании рассказал на оперативном совещании правительства республики. Сейчас компания ведёт геологоразведку в Абзелиловском районе. Масштабный проект будет реализован в случае подтверждения запасов меди на месторождении. Руководитель предприятия заверил, что природные объекты при этом затронуты не будут. Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа.
Социальные проекты уже были реализованы предприятием. В районе провели олимпиаду «Гилем», более 300 детей стали ее призерами. Они, а также учителя их подготовившие, будут получать годовую премию. Проводятся экологические акции, такие как посадка деревьев и чистка берега реки Большой Кизил.
Они готовы рассказать не только о планах по социальному развитию села, но и ответить на другие вопросы местных жителей касаемо деятельности компании. Именно для этого ООО «Салаватское» недавно открыло в селе Аскарово офис. Здесь жители смогут подробно узнать об инвестиционном проекте, запущенных программах целевого обучения для абзелиловцев, также рассмотреть варианты трудоустройства на комбинаты партнёров. А в случае подтверждения запасов меди и открытия горно-обогатительного комбината работать можно будет уже дома. В плюсе окажется и бюджет района.
Компания намерена вести свою деятельность открыто и прозрачно не только на словах, но и на деле. На месте геологоразведочных работ близ хребта Крыктытау побывали члены общественного наблюдательного совета и эксперты. Они ознакомились с тем, как ведёт свою деятельность инвестор.
Совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта был создан при Министерстве природопользования и экологии. Среди общественных наблюдателей – жители района, депутаты, представители местной власти и не только. Визит экспертов на производственную площадку начался с посещения самой первой и завершённой геологоразведочной скважины. Здесь уже начали работы по технической рекультивации. К тому, как организованы работы, у экспертов вопросов нет.
Месторождение близ хребта Крыктытау нашли ещё в советское время, но разработку тогда отложили. И вот спустя годы местность вновь решили исследовать. Задача – понять, какие запасы меди хранятся в местных недрах.
На этой неделе в Абзелиловский район по приглашению ООО «Салаватское» прибыла еще группа биологов. Учёным предстоит исследовать на территории меднорудного месторождения местную флору и фауну.
В полевых исследованиях задействовано пять специалистов из различных учреждений республики. Учёными будут учтены редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в Красные книги России и Башкортостана. Изучение местности пройдет в три этапа. Кроме результатов собственных полевых исследований, биологи планируют обратиться к трудам других учёных, изучавших природу Абзелиловского района в прошлом. По итогу научные работы будут преданы серьезному анализу.