Глава Башкирии взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе

Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил не пострадают от недропользователей. Природные объекты находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа. Глава Башкортостана взял на контроль геологоразведку в Абзелиловском районе. Тем временем на месторождении побывали сначала общественные наблюдатели, и ближе к концу этой недели туда отправились биологи. Одни знакомились с тем, как ведёт свою деятельность общество с ограниченной ответственностью «Салаватское», другие будут изучать местную флору и фауну.

40 миллиардов рублей инвестиций с последующим созданием порядка полутора тысяч рабочих мест. Об этом директор недропользовательской компании рассказал на оперативном совещании правительства республики. Сейчас компания ведёт геологоразведку в Абзелиловском районе. Масштабный проект будет реализован в случае подтверждения запасов меди на месторождении. Руководитель предприятия заверил, что природные объекты при этом затронуты не будут. Хребет Крыктытау, реки Большой и Малый Кизил находятся за границами лицензионного участка, где ведется работа.

Но вы знаете, что жители и Абзелиловского района, и республики выражали беспокойство по поводу экологичности этого предприятия. В рамках тех полномочий, которые у меня есть, а у меня их много, я буду лично наблюдать, как предприятие выдерживает договоренности. Я дал распоряжение Минпрому подготовить большое соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Социальные проекты уже были реализованы предприятием. В районе провели олимпиаду «Гилем», более 300 детей стали ее призерами. Они, а также учителя их подготовившие, будут получать годовую премию. Проводятся экологические акции, такие как посадка деревьев и чистка берега реки Большой Кизил.

На данном этапе ведем работы по ремонту школы села Бурангулово. Там будет выполнен весь комплекс работ. Начиная от фасада до мебели. В лагере «Ирандык» запустили строительство детской площадки. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Они готовы рассказать не только о планах по социальному развитию села, но и ответить на другие вопросы местных жителей касаемо деятельности компании. Именно для этого ООО «Салаватское» недавно открыло в селе Аскарово офис. Здесь жители смогут подробно узнать об инвестиционном проекте, запущенных программах целевого обучения для абзелиловцев, также рассмотреть варианты трудоустройства на комбинаты партнёров. А в случае подтверждения запасов меди и открытия горно-обогатительного комбината работать можно будет уже дома. В плюсе окажется и бюджет района.

Необходимо, чтобы данное предприятие, юридическое лицо было зарегистрировано в данном районе. Именно с этой целью в том числе мы сейчас открыли офис, запустили процедуру перерегистрации. Ожидается, что к концу июля – в начале августа мы уже станем полноценным предприятием Абзелиловского района. Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Компания намерена вести свою деятельность открыто и прозрачно не только на словах, но и на деле. На месте геологоразведочных работ близ хребта Крыктытау побывали члены общественного наблюдательного совета и эксперты. Они ознакомились с тем, как ведёт свою деятельность инвестор.

Население у нас беспокоится, конечно, за экологию. И вот как раз таки сегодня приехали первый раз сюда. Руководство компании говорит, что это не первая поездка, соответствующие поездки будут периодически происходить. Будем ездить, наблюдать, будем контролировать. Вадим Абдуллин, глава администрации Амангильдинского сельсовета

Совет по мониторингу реализации инвестиционного проекта был создан при Министерстве природопользования и экологии. Среди общественных наблюдателей – жители района, депутаты, представители местной власти и не только. Визит экспертов на производственную площадку начался с посещения самой первой и завершённой геологоразведочной скважины. Здесь уже начали работы по технической рекультивации. К тому, как организованы работы, у экспертов вопросов нет.

Я скажу образцово, я вот видел много скважин на Колыме, в Якутии, Забайкалье, на Урале – по всему. Вот такого скрупулезного выполнения проекта, как мы вот видели только что, я нигде не видел. То есть сейчас идет просто как на картинке, как в книжке, как в учебнике, всё идет образцово. Владимир Никонов, заведующий кафедрой геологии Уфимского университета науки и технологий

Месторождение близ хребта Крыктытау нашли ещё в советское время, но разработку тогда отложили. И вот спустя годы местность вновь решили исследовать. Задача – понять, какие запасы меди хранятся в местных недрах.

Я считаю, что для наших детей это самое главное. Мы же всегда все думаем о детях. Поэтому для детей оставить такое предприятие, которое будет работать. 1500 человек и с такими вложениями для района. Это очень хорошо. Айрат Аминев, председатель наблюдательного совета

На этой неделе в Абзелиловский район по приглашению ООО «Салаватское» прибыла еще группа биологов. Учёным предстоит исследовать на территории меднорудного месторождения местную флору и фауну.

Нужно именно оценить состояние флоры, растительности, фауны. Проверить, нет ли здесь каких-то объектов, которым эта деятельность может повредить. Пока на данный момент наши исследования только начались. Это этап полевых исследований. Мария Лебедева, старший научный сотрудник Южно-Уральского ботанического сада-института УФИЦ РАН