В Башкирии снимают фэнтези, основанное на башкирской мифологии

В республике продолжаются съемки фэнтезийного драмеди «Бисура», основанного на башкирской мифологии. В основе сюжета – история о бизнесмене, который возвращается из Москвы на родину, чтобы построить авиазавод, но сталкивается с духами леса – Бисурой и Шурале. Съемки стартовали в конце мая в Москве и Подмосковье, основные сцены снимают в районах Башкортостана, в работе участвовали и местные жители. Как в Гумеровском ущелье отметили сабантуй параллельно со съемками, – в нашем сюжете.
Десятки профессионалов и год препродакшена. Работа огромная – продумывая каждую деталь, сценаристы и режиссеры противопоставили фольклор современности. Теплый и зеленый Башкортостан против металлической и холодной Москвы. Режиссер, уроженка Ишимбая Александра Бодрая, отмечает: игра на двойственности – главная фишка фильма.
Бизнесмен по имени Урал возвращается из российской столицы в вымышленный город Серурман, чтобы начать разрабатывать лес и строить завод, но вместо деловой рутины его ждет романтическая история с мифической защитницей Бисурой. Производство отменяется, а домовая хочет стать человеком. Картинка яркая – часть сцен отсняли в Москве, а вот основой послужили башкирские пейзажи Вертолетной и Идрисовской пещер, Лимоновский гребень и Гумеровское ущелье. Одну из ключевых сцен – с национальной борьбой курэш – решили снимать в Ишимбайском районе.
Роль главного героя исполнил Давид Сократян, известный по сериалу «Трудные подростки». Также в каст вошли Олег Чугунов из «Последнего Богатыря. Наследие» и Марат Абдрахимов – уроженец Зианчуринского района, актер ряда российских сериалов.
И если для профессионалов – это база и ежедневная практика, то для остальных – тонкости режиссуры и актерского мастерства. На два дня Гумеровское ущелье превратилось в большую как праздничную, так и съемочную площадку: выставочные юрты, торговые лотки с башкирскими народными промыслами и национальными угощениями.
Для того чтобы воссоздать атмосферу сабантуя вплоть до мельчайших деталей, команда проекта задействовала именитых каскадеров. Также участвовали спортсмены, ремесленники и творческие коллективы со всей республики. Чтобы снять трехминутный фрагмент, им понадобилось два съемочных дня и 300 человек. Попробовать себя и стать частью будущей полнометражной картины смогли и местные жители.
Наследие предков продолжает жить и передаваться, только уже современными способами.
Кино и музыка – мощные порталы, прославляющие республику и открывающие дверь для более широкой аудитории. Во всероссийский кинопрокат «Бисура» выйдет в следующем году. Вспомнить историю и прикоснуться к своим корням смогут люди по всему миру.