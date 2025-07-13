В Башкирии снимают фэнтези, основанное на башкирской мифологии

В республике продолжаются съемки фэнтезийного драмеди «Бисура», основанного на башкирской мифологии. В основе сюжета – история о бизнесмене, который возвращается из Москвы на родину, чтобы построить авиазавод, но сталкивается с духами леса – Бисурой и Шурале. Съемки стартовали в конце мая в Москве и Подмосковье, основные сцены снимают в районах Башкортостана, в работе участвовали и местные жители. Как в Гумеровском ущелье отметили сабантуй параллельно со съемками, – в нашем сюжете.

Десятки профессионалов и год препродакшена. Работа огромная – продумывая каждую деталь, сценаристы и режиссеры противопоставили фольклор современности. Теплый и зеленый Башкортостан против металлической и холодной Москвы. Режиссер, уроженка Ишимбая Александра Бодрая, отмечает: игра на двойственности – главная фишка фильма.

В цветовой палитре, в рисунке цвета, в том, как герои ведут себя, в мизансценах, в общем мы придерживались контраста, чтобы показать, что есть что-то живое, а есть что-то искусственное, не настоящее. То есть особенность нашего фильма в том, что мы показываем, что герои у нас неоднозначные и они не лишены человеческого. Александра Бодрая, режиссёр и сосценарист фильма «Бисура»

Бизнесмен по имени Урал возвращается из российской столицы в вымышленный город Серурман, чтобы начать разрабатывать лес и строить завод, но вместо деловой рутины его ждет романтическая история с мифической защитницей Бисурой. Производство отменяется, а домовая хочет стать человеком. Картинка яркая – часть сцен отсняли в Москве, а вот основой послужили башкирские пейзажи Вертолетной и Идрисовской пещер, Лимоновский гребень и Гумеровское ущелье. Одну из ключевых сцен – с национальной борьбой курэш – решили снимать в Ишимбайском районе.

Роль главного героя исполнил Давид Сократян, известный по сериалу «Трудные подростки». Также в каст вошли Олег Чугунов из «Последнего Богатыря. Наследие» и Марат Абдрахимов – уроженец Зианчуринского района, актер ряда российских сериалов.

Здесь огромное количество очень красивых, вообще сказочных, невероятных мест, и многие из них труднодоступны, дикие и нетронутые человеком, что прекрасно. И это, конечно, вызывает сложность для группы. Добраться туда без ущерба природе. Как сюда приехал, сразу зазвучала какая-то отдаленная примесь башкирских кровей, да, вливаться было просто. Восток – дело тонкое. Давид Сократян, актёр

Я играю Дамира Ильдаровича, он глава администрации, который пытается всеми силами отговорить Урала (но он очень упертый), чтобы он не сносил этот лес, потому что там родовые деревья. Бисура есть и Шурале тоже. Поэтому будет очень красиво, интересно, надеюсь, что все получится. Марат Абдрахимов, актёр

И если для профессионалов – это база и ежедневная практика, то для остальных – тонкости режиссуры и актерского мастерства. На два дня Гумеровское ущелье превратилось в большую как праздничную, так и съемочную площадку: выставочные юрты, торговые лотки с башкирскими народными промыслами и национальными угощениями.

Для того чтобы воссоздать атмосферу сабантуя вплоть до мельчайших деталей, команда проекта задействовала именитых каскадеров. Также участвовали спортсмены, ремесленники и творческие коллективы со всей республики. Чтобы снять трехминутный фрагмент, им понадобилось два съемочных дня и 300 человек. Попробовать себя и стать частью будущей полнометражной картины смогли и местные жители.

Я думала, гораздо легче это проходит: проходят, снимают и все, все налегке. Но оказывается, это работа такая серьезная: несколько дублей, где-то по 15, потому что все это организовать надо. Массовку, местных жителей, детей, чтобы это было гармонично. Действительно, гордость, что нашу природу замечают, хотят здесь снимать. Гульназ Исламгулова, актриса массовки

Наследие предков продолжает жить и передаваться, только уже современными способами.

Чтобы культура за пределами развивалась, в первую очередь надо обратиться к корням своим, услышать их – вот эта связь. И тогда она будет звучать за пределами – яркий пример нашей знаменитой группы. Они обратились к нашему древнейшему эпосу. Кстати, эпос есть не у всех народов и они не у всех сохранились. Аллага шокер, у башкир сохранился. Роберт Юлдашев, народный артист Республики Башкортостан