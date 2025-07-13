«Салават Юлаев» стал первым победителем чемпионата КХЛ 3×3

Ну и еще одна приятная
новость недели для любителей спорта. «Салават Юлаев» стал первым в истории
победителем чемпионата КХЛ 3×3. Это новый турнир в системе Лиги, который
призван разнообразить игру, добавив зрелищности, динамики, скорости и голов.
Всего в нем приняли участие восемь команд. «Салават Юлаев» в финале плей-офф 3х3 обыграл по буллитам «Ак Барс» со счётом 2:1. Также представители команды получили индивидуальные награды: Ильдус Сулейманов стал лучшим тренером турнира, а вратарь Юрий Сироткин – самым ценным игроком суперфинала.