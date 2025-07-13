«Салават Юлаев» стал первым победителем чемпионата КХЛ 3×3

Ну и еще одна приятная новость недели для любителей спорта. «Салават Юлаев» стал первым в истории победителем чемпионата КХЛ 3×3. Это новый турнир в системе Лиги, который призван разнообразить игру, добавив зрелищности, динамики, скорости и голов.

