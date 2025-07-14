В Башкирии за выходные произошло семь трагедий на воде

В выходные дни в Башкирии на водоемах погибли семь человек, среди них — 14-летний подросток, две женщины и четверо мужчин. Тело еще одного ребенка продолжают искать. Все происшествия произошли на необорудованных для купания пляжах.

По данным регионального МЧС, в деревне Узунгулово Учалинского района из озера Узункуль извлекли тело 26-летнего мужчины. Предположительно, он был в состоянии алкогольного опьянения и утонул после прыжка с лодки.

В Калтасинском районе из пруда у деревни Верхний Тыхтем достали тело 28-летнего мужчины.

В село Старокангышево Дюртюлинского района в реке Белая нашли тело 14-летнего подростка.

В Бураевском районе 41-летний мужчина погиб, пытаясь спасти свою 14-летнюю племянницу. Тело девочки пока не найдено, поисковые работы продолжаются.

В селе Лагерево Салаватского района обнаружены тела двух женщин — 70 и 42 лет. По предварительной информации, они утонули в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в Мелеузе очевидцы во время рыбалки обнаружили труп мужчины.

На пляже Ак-Яр в уфимском Затоне очевидцы спасли 47-летнего мужчину, который начал тонуть в реке Белая. Матрос-спасатель оказал ему первую помощь, после чего пострадавшего передали медикам.