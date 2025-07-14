В Уфе за выходные зарегистрировано 48 аварий

В Уфе за минувшие выходные произошло 48 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек. За управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии задержаны 25 автомобилистов.
В ходе профилактических рейдов сотрудники дорожной полиции выявили 600 нарушений правил дорожного движения. Среди них — 67 случаев нарушения правил использования ремней безопасности, 43 факта непредоставления преимущества пешеходам, 43 нарушения правил перевозки детей-пассажиров.
Также к административной ответственности привлечен 31 пешеход за различные нарушения ПДД. В отношении водителей составлено 12 протоколов за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.