В Башкирии родились Эстель и Рахат

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС рассказал, какие необычные имена давали новорождённым в Башкирии с 1 января по 13 июля этого года.

Среди редких женских имен выделились Марьям, Сафи, Гузалия, Эстель и Мохнура. Для мальчиков менее распространенными оказались имена Рахат, Мурадхан, Юлай, Эмил и Хайдарали.

В то же время, самыми популярными именами для девочек стали Амина (209 случаев), Амелия (207), Эмилия и София (по 194 случая), а также Ева (191). Среди мальчиков чаще всего встречаются Амир (276), Эмир (209), Тимур (194), Мирон (183) и Марк (182).