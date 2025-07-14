В Башкирии из-за жары усилили полив дорог и аэрацию воздуха

В Уфе коммунальные службы перешли на усиленный режим полива дорог из-за установившейся жары. Об этом сообщили в городской администрации.

Поливомоечные машины распыляют струи воды вверх, чтобы не только охладить дорожное покрытие, но и воздух, нагретый от асфальта. Дополнительное увлажнение помогает предотвратить деформацию дорожного полотна, защищает покрытие от перегрева и плавления, а также поддерживает чистоту городских улиц.

Кроме того, в городе усилен полив зеленых насаждений. Цветники, газоны и клумбы в Уфе поливают два раза в день, что помогает сохранить влагу в почве и поддерживать цветущий вид растений.