В Башкирии за выходные на водоёмах спасли 13 человек

За прошедшие выходные спасатели оказали помощь 13 отдыхающим на водоёмах Башкирии. По данным Госкомитета по ЧС, среди спасённых было шестеро детей.

Фото №1 - В Башкирии за выходные на водоёмах спасли 13 человек

Так, на реке Юрюзань течением унесло пустую лодку. Её владелец, находясь на берегу, в панике пытался привлечь внимание. Он переплыл реку, но забыл привязать свое плавсредство. К счастью, рядом оказались спасатели, которые вернули и лодку, и её хозяина на берег.

На озере Талкас волна унесла сапборд с тремя детьми и взрослой женщиной далеко от берега. Спасатели быстро прибыли на помощь и эвакуировала их на сушу.

На Павловском водохранилище у скал «12 апостолов» у лодки с двумя туристами заглох мотор, и они не могли добраться до берега. Плавсредство отбуксировали, а людей доставили в безопасное место.

Трое подростков решили покататься на сапборде и надувном матрасе без взрослых и спасательных жилетов. Бдительность спасателей позволила вовремя вернуть их на берег.

Также были случаи, когда отдыхающие получили лёгкие травмы: мужчина порезал ногу во время рыбалки, другой повредил руку о стекло, а женщина порезалась во время купания. Всем пострадавшим была оказана первая помощь.

Фото №2 - В Башкирии за выходные на водоёмах спасли 13 человек

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

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