В Башкирии за выходные на водоёмах спасли 13 человек

За прошедшие выходные спасатели оказали помощь 13 отдыхающим на водоёмах Башкирии. По данным Госкомитета по ЧС, среди спасённых было шестеро детей.

Так, на реке Юрюзань течением унесло пустую лодку. Её владелец, находясь на берегу, в панике пытался привлечь внимание. Он переплыл реку, но забыл привязать свое плавсредство. К счастью, рядом оказались спасатели, которые вернули и лодку, и её хозяина на берег.

На озере Талкас волна унесла сапборд с тремя детьми и взрослой женщиной далеко от берега. Спасатели быстро прибыли на помощь и эвакуировала их на сушу.

На Павловском водохранилище у скал «12 апостолов» у лодки с двумя туристами заглох мотор, и они не могли добраться до берега. Плавсредство отбуксировали, а людей доставили в безопасное место.

Трое подростков решили покататься на сапборде и надувном матрасе без взрослых и спасательных жилетов. Бдительность спасателей позволила вовремя вернуть их на берег.

Также были случаи, когда отдыхающие получили лёгкие травмы: мужчина порезал ногу во время рыбалки, другой повредил руку о стекло, а женщина порезалась во время купания. Всем пострадавшим была оказана первая помощь.