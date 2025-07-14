В Башкирии в аварии пострадал четырехмесячный малыш

В Башкирии произошла авария, в результате которой пострадал четырехмесячный ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Накануне вечером на улице Куйбышева в Стерлитамаке столкнулись два автомобиля. В ДТП пострадали два человека, среди которых был младенец.

Пациентов оперативно доставили в городскую больницу №1. К счастью, серьезных травм у них не было. После обследования их отпустили домой.

В другой аварии, произошедшей в Нефтекамске накануне ночью, один человек погиб на месте. Пять человек, включая ребенка, были госпитализированы.