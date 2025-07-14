В Башкирии пьяный лихач устроил погоню с полицией

В Архангельском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от преследования. Инцидент произошел на участке дороги Верхние Ирныкши — Абзаново — Благовещенка.

При попытке остановить автомобиль «Kia Soul» водитель не подчинился требованиям инспекторов и попытался скрыться, увеличив скорость. Полицейские начали преследование с включенными спецсигналами, однако мужчина продолжал нарушать правила дорожного движения.

В селе Благовещенка нарушитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его и задержали. Как выяснилось, за рулем находился 37-летний местный житель. Медосвидетельствование показало 1,036 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении правонарушителя составили несколько административных протоколов за вождение в состоянии опьянения, за неисполнение требований полиции об остановке, а также за управление автомобилем без необходимых документов. Его транспортное средство поместили на спецстоянку.