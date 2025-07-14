В Уфе несовершеннолетние водители остались без транспорта

В Уфе сотрудники ГАИ задержали двух подростков, управлявших мототранспортом без соответствующих прав.

По информации городской Госавтоинспекции, первый инцидент произошел на улице Правды, где был остановлен 14-летний водитель питбайка «Kayo TT140».

Второй случай зафиксирован на улице Гвардейской, где 15-летний подросток управлял мопедом «Alpha». В обоих случаях на место происшествия вызывались матери несовершеннолетних. В их присутствии были составлены административные протоколы, а транспортные средства помещены на спецстоянку.

В отношении родителей подростков рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.