Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по сохранению пещеры Шульган-Таш

То, что пещера Шульган-Таш получила международный статус, – заслуга совместной работы ученых и властей региона. Напомним, накануне в Париже международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест единогласно проголосовал за включение наскальной живописи Каповой пещеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти совместно с учеными создали целую инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на древнюю обитель: основали историко-культурный музей-заповедник, построили ультрасовременный музейный комплекс. Представители стран-участников голосования отметили не только исключительность самого объекта, но и высокое качество представленного досье.