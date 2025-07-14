Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по сохранению пещеры Шульган-Таш

То, что пещера Шульган-Таш получила международный статус, – заслуга совместной работы ученых и властей региона. Напомним, накануне в Париже международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест единогласно проголосовал за включение наскальной живописи Каповой пещеры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти совместно с учеными создали целую инфраструктуру для сохранения доисторической живописи и снижения антропогенного воздействия на древнюю обитель: основали историко-культурный музей-заповедник, построили ультрасовременный музейный комплекс. Представители стран-участников голосования отметили не только исключительность самого объекта, но и высокое качество представленного досье.

Комитет ЮНЕСКО высоко оценил работы по строительству музейного комплекса, по реставрации пещеры, по организации системы безопасности, системы мониторинга пещеры. Все это способствует сохранению объекта и передаче его будущим поколениям.

Данир Гайнуллин, директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан
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