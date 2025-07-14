Из Уфы в зону СВО проводили группу военнослужащих

В Уфе прошла церемония централизованной отправки военнослужащих. Автобусная колонна из Башкортостана направляется в район выполнения боевых задач. Все бойцы прошли подготовку. Проводить их пришли родные, близкие, представители власти и командования.

Для некоторых солдат это первая командировка в зону боевых действий. Республика оказывает военнослужащим постоянную поддержку. Регулярно формируются гуманитарные конвои. Башкортостан не раз доказывал: своих здесь не бросают. Сегодня в регионе 13 героев России, удостоенных звания за мужество и отвагу в ходе СВО.