В Башкирии задержали восьмилетнего мальчика на мини питбайке

По информации пресс-службы ГАИ, на место происшествия были вызваны родители несовершеннолетнего. В отношении матери составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Семье грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Дополнительно материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.