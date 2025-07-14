В Башкирии задержали восьмилетнего мальчика на мини питбайке

Накануне днем в Гафурийском районе сотрудники ДПС остановили питбайк, которым управлял 8-летний ребенок. Как выяснилось, мототехнику мальчику приобрел отец.

Фото №1 - В Башкирии задержали восьмилетнего мальчика на мини питбайке

По информации пресс-службы ГАИ, на место происшествия были вызваны родители несовершеннолетнего. В отношении матери составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Семье грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Дополнительно материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Питбайк был помещен на спецстоянку.

Фото: ГАИ РБ.

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями