В Уфе завершились всероссийские соревнования по гребному слалому

Стали известны имена победителей и призёров всероссийских соревнований по гребному слалому. На четыре дня столица нашей республики стала местом проведения сразу двух турниров. Это всероссийские соревнования среди спортсменов до 15 лет и первенство страны до 17 лет.
Сначала гребцы сражались в индивидуальных гонках. После прошли старты в командных соревнованиях. В заключительный день зрители и болельщики наблюдали самую зрелищную борьбу в каяк-кроссе. В этом виде представитель Башкортостана Альберт Валеев завоевал бронзовую награду. Также отличились уфимцы Илья Мазанов и Полина Симонова в каноэ-двойке. В этом виде они стали лучшими и в рамках первенства страны, и на всероссийском старте. Всего в копилке сборной нашей республики 20 медалей разного достоинства.
Для башкирских спортсменов соревнования прошли успешно. В общекомандном зачёте первенства страны команда из нашей республики стала серебряным призёром, уступив лишь коллективу из Санкт-Петербурга. В рамках всероссийских соревнований команда из Башкортостана стала золотым медалистом. На церемонии закрытия соревнований президент федерации гребного слалома России Сергей Папуш вручил подарок для башкирских спортсменов – трассу для экстрим-слалома.