В Уфе завершились всероссийские соревнования по гребному слалому

Стали известны имена победителей и призёров всероссийских соревнований по гребному слалому. На четыре дня столица нашей республики стала местом проведения сразу двух турниров. Это всероссийские соревнования среди спортсменов до 15 лет и первенство страны до 17 лет.

Сначала гребцы сражались в индивидуальных гонках. После прошли старты в командных соревнованиях. В заключительный день зрители и болельщики наблюдали самую зрелищную борьбу в каяк-кроссе. В этом виде представитель Башкортостана Альберт Валеев завоевал бронзовую награду. Также отличились уфимцы Илья Мазанов и Полина Симонова в каноэ-двойке. В этом виде они стали лучшими и в рамках первенства страны, и на всероссийском старте. Всего в копилке сборной нашей республики 20 медалей разного достоинства.