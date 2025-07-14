В Башкирии завершилась Туриада-2025

Туризм, доступный каждому. В Салаватском районе сегодня завершилась Всероссийская туриада – 2025. Спортсмены со всей страны съехались на берег реки Юрюзань, чтобы доказать: природа и путешествия возможны, даже если ты в коляске.

У каждой вершины болельщики, и непонятно, кто волнуется больше – сам спортсмен или его команда. Туриада – это не просто выезд на природу. Это доказательство того, что инклюзивный туризм не фантазия, а реальность. Здесь не боятся трудностей, здесь учат жить с открытым сердцем и сильным духом.

Руслан – спортсмен из Салаватского района, участвует во всех дисциплинах. Горы, вода, велосипед. Это не просто разрешено судейской коллегией, такова философия состязаний – бросить вызов и одержать победу в каждой дисциплине.

Было время, когда каждый из них не мог даже представить, что будет спать в палатке и подниматься на деревья. Здесь всё по-другому. Тут ты чувствуешь себя полноценным туристом, а не пациентом.

Башкортостан, Пермский край, Оренбург, Татарстан – здесь вся страна. Многие приезжают сюда уже годами. Фокус на людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На территории нет пандусов, какой-то особенной доступной среды, но передвигаются участники без ограничений. О чем это говорит? Это говорит о том, что главное, чтобы не было преград.

Адаптирована разве что программа, включающая в себя маршруты разной сложности. Здесь и новички, и профессионалы. К финишу все придут с разными результатами, но конкурентов на тропе нет, вызов прежде всего участники бросают себе.

Башкортостан – один из лидеров по развитию инклюзивных практик. Здесь среди лесов, гор и рек возможно развитие уникального туризма, который не просто про отдых. Это – вызов, движение и свобода. Это – равенство возможностей.

Вот уже два года на Туриаду приезжают ветераны СВО. Многим спорт открывает новые возможности, и для этого необязательно быть профессиональным спортсменом.