Глава Башкирии осваивает новые подходы в благоустройстве городов

Глава Башкирии с командой отправился в Москву для освоения современных методов благоустройства городов. Этой новостью он поделился в своих соцсетях.

Обучающая программа «Архитектура для человека. Практикум о том, как создавать пространства, в которых хочется жить» была разработана корпоративным университетом Сбербанка в сотрудничестве с администрацией президента России.

В ходе занятий участникам предоставляется возможность услышать мнения ведущих российских и международных специалистов в области урбанистики, социологии и архитектуры. Основной задачей программы является выработка новых идей для создания привлекательной городской среды с использованием современных архитектурных решений и ландшафтного дизайна.

Все мы видим, как преображаются наши города и сёла. В них появляются красивые площади, парки, скверы, точки притяжения, интересные туристические объекты. Всё это тянет за собой развитие бизнеса, рост турпотока, в целом повышение качества жизни людей. Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан

Он также напомнил, что Башкирия занимает ведущие позиции в России по привлечению федеральных средств для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди успешных инициатив выделяются 34 проекта, ставших победителями Всероссийского конкурса, из которых 27 уже реализованы.