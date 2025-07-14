Сатурн, Нептун и Луна сойдутся в небе над Башкирией

В ночь на 16 июля жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление. Около полуночи на юго-востоке появится Сатурн, выделяясь своей яркостью среди других звезд.

В это же время рядом с Сатурном окажется Нептун, однако увидеть его можно будет только через телескоп или бинокль. Оба небесных тела будут находиться в созвездии Рыб.

Как сообщили в уфимском планетарии, Луна будет находиться в фазе последней четверти, освещая 73% своего диска.

Планеты можно будет наблюдать до тех пор, пока не начнет светать. Луна также будет видна на дневном небе, а уйдет за горизонт на западе в 11:17 по уфимскому времени.