В Башкирии запечатлели редкие серебристые облака

В Башкирии засветились «космические» облака. Сотрудница Уфимского планетария запечатлела необычные светлые и полупрозрачные «нити» на видео в формате таймлапс. Она отметила, что в этом году поймать серебристые облака было сложно, так как они часто скрываются за облаками нижнего яруса.
Серебристые облака, также известные как мезосферные или ночные светящиеся облака, — это редкое атмосферное явление, наблюдаемое в мезосфере на высоте 76-85 км. Они состоят из кристаллов льда и видны в летние месяцы в средних и высоких широтах.
Видео: уфимский планетарий.