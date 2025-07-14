В Башкирии запечатлели редкие серебристые облака

В Башкирии засветились «космические» облака. Сотрудница Уфимского планетария запечатлела необычные светлые и полупрозрачные «нити» на видео в формате таймлапс. Она отметила, что в этом году поймать серебристые облака было сложно, так как они часто скрываются за облаками нижнего яруса.