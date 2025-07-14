Боец СВО из Башкирии прикрыл пехоту во время штурма

В зоне специальной военной операции состоялась церемония награждения гвардии рядового Вячеслава Акмурзина из села Мурсалимкино Салаватского района. Медаль генерала Шаймуратова ему вручили непосредственно в воинской части, расположенной недалеко от линии фронта.
Военнослужащий подписал контракт в декабре 2023 года. Недавно, в составе роты радиоэлектронной борьбы, он успешно выполнил задачу по прикрытию пехоты штурмового отряда во время наступления на Красноармейском направлении. В прошлом он уже был награжден медалью «За отвагу» за нейтрализацию вражеских дронов, что помогло спасти жизни его сослуживцев.
На малой родине Вячеслава поддерживают и желают ему благополучного возвращения домой. Кроме того, жители села организовали сбор помощи для военнослужащих. Здесь уже изготовили 15 маскировочных сетей и отправили на фронт 150 окопных свечей.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «На земле Салавата».