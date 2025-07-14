В Башкирии растет аварийность среди подростков на питбайках

Яркие эмоции, скорость, рёв мотора. Интерес к питбайкам среди подростков набирает обороты. Увеличивается и количество аварий с их участием. С начала сезона сотрудниками ГИБДД было остановлено более 1000 детей. В отношении их родителей составлены протоколы и наложены штрафы, а материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних за ненадлежащее воспитание ребенка. Другим повезло меньше. С начала сезона на дорогах Башкортостана погибли более пяти несовершеннолетних питбайкеров. Травмированы десятки.

А ещё ушиб головного мозга и лёгких, перелом костей предплечья. Такие увечья 16-летний юноша получил за рулём мототехники. ДТП произошло в Татышлинском районе. Два несовершеннолетних питбайкера не поделили узкую колею. Оба парня не имели экипировки. Лобовое столкновение привело к смерти 15-летнего подростка, а за жизнь второго по сей день борются врачи.

В больнице оказались и 14-летние жители Кармаскалинского района. В минувшую пятницу юноша вместе с пассажиркой катались на питбайке. Не справившись с управлением, врезались в забор. На запрет родителей дети внимания не обращали. Сейчас лежат в соседних палатах с переломами и рваными ранами.

Урок жизни получила и 17-летняя Анастасия, теперь летние каникулы проводит на больничной койке. Месяц назад девушка вместе с другом катались на питбайке по Стерлитамаку, где и столкнулись со встречной легковушкой. Девушка признается, плохое предчувствие было, но жажда скорости и адреналина взяли вверх. Как итог — тяжелые открытые переломы обеих ног и таза. От смерти спас только шлем, купленный родителями накануне.

Сегодня мототехнику осваивают дети с 10-12 лет, не имеющие навыков вождения. Гоняют, не видя границ. Чаще всего ДТП с ними происходят в тёмное время суток. Выжить в такой аварии — большая удача. Для спасения и транспортировки травмированных врачи используют санавиацию, проводят операции на местах и стабилизируют состояние пациентов.

Но, несмотря на запреты, подростки гоняют на питбайках без страха и сомнений. Инспекторы ловят несовершеннолетних водителей практически ежедневно. Так, в Гафурийском районе инспекторы ДПС остановили питбайк, за рулём которого находился восьмилетний ребёнок. В отношении родителей был составлен административный материал за передачу права управления несовершеннолетнему. Теперь семье придётся выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, также материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.