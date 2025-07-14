Госоркестр Башкортостана впервые выступил в «Новом Херсонесе»

Концерт главного коллектива академической музыки республики состоялся на одной из ярчайших российских сцен — «Грифон Арене» в Крыму, на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Это первый в России современный амфитеатр под открытым небом, рассчитанный на 1200 человек.
Концерт под руководством главного дирижера, народного артиста Башкортостана Дмитрия Крюкова оркестр представил в рамках Большого фестиваля искусств в Херсонесе. Ярким акцентом вечера стал «Концерт для кларнета с оркестром», исполненный творческим коллективом вместе с генеральным директором госоркестра, народным артистом Башкортостана Артуром Назиуллиным.