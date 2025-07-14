Госоркестр Башкортостана впервые выступил в «Новом Херсонесе»

Благодарю Росконцерт за приглашение к участию в Большом фестивале искусств! Для всей нашей команды этот концерт — большая честь и высокая ответственность. Херсонес на протяжении вот уже более тысячи лет является местом силы и славы для россиян, а каждое произведение, которое здесь звучит, наполняется самыми глубокими смыслами. Продолжаем расширять творческую географию оркестра и вписывать новые страницы в историю культуры России и Республики Башкортостан!

Артур Назиуллин, народный артист Республики Башкортостан