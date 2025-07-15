В Башкирии намерены помиловать двух женщин

В Башкирии состоялось заседание комиссии по вопросам помилования при главе республики. Председатель Госсобрания Константин Толкачев рассказал о поступивших просьбах о помиловании. Так, специалисты рассмотрели два ходатайства.
Одна из заключенных женщин приговорена к двум с половиной годам ограничения свободы за ДТП, в котором есть пострадавший человек. Женщина совершала поворот на загруженном перекрестке в центре Уфы и допустил наезд на пешехода. Свою вину водительница признала в полном объёме. Она намерена выплатить пострадавшей 800 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Также для женщины это первая судимость. Комиссия решила вынести положительное решение в отношении помилования.
Вторую женщину осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Имея доступ к конфиденциальной информации, она предоставляла заинтересованным сведения об объектах недвижимости. За это она получала денежное «спасибо». Сейчас женщина отбывает условный срок. Кроме того, в течение трех лет она не сможет занимать определенные должности на государственной службе в федеральных органах исполнительной власти. На рабочем месте она характеризуется только с положительной стороны – как ответственный и грамотный работник. Женщина ведет законопослушный образ жизни, воспитывает ребенка. Она уплатила назначенный судом штраф. Члены комиссии детально обсудили материалы дела и поддержали ходатайство. Было высказано мнение, что вся история станет для женщины уроком и больше не повторится.