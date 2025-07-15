В Башкирии намерены помиловать двух женщин

Вторую женщину осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Имея доступ к конфиденциальной информации, она предоставляла заинтересованным сведения об объектах недвижимости. За это она получала денежное «спасибо». Сейчас женщина отбывает условный срок. Кроме того, в течение трех лет она не сможет занимать определенные должности на государственной службе в федеральных органах исполнительной власти. На рабочем месте она характеризуется только с положительной стороны – как ответственный и грамотный работник. Женщина ведет законопослушный образ жизни, воспитывает ребенка. Она уплатила назначенный судом штраф. Члены комиссии детально обсудили материалы дела и поддержали ходатайство. Было высказано мнение, что вся история станет для женщины уроком и больше не повторится.