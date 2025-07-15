В Уфе мусоровоз сбил пенсионера во дворе

Накануне днем в Кировском районе Уфы произошло ДТП с участием мусоровоза. По информации городской Госавтоинспекции, инцидент случился на улице Батырской.

41-летний водитель «КамАЗа», двигаясь задним ходом на дворовую территорию, совершил наезд на 86-летнего пешехода. Пенсионер с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

После осмотра и оказания необходимой помощи пострадавшего отпустили домой. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.