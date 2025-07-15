ГАИ Уфы проводит массовые проверки водителей

Сегодня, 15 июля, в Уфе проходят массовые проверки водителей на соблюдение правил дорожного движения. Рейды организованы сотрудниками ГАИ во всех районах города.
По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, основными задачами проверок являются профилактика нарушений ПДД, выявление водителей в состоянии опьянения, а также контроль за соблюдением правил перевозки детей и пассажиров.
Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или в чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.
Фото: ГАИ Уфы.