В Уфе началось строительство математического лицея-интерната

В Уфе дали старт строительству математического лицея-интерната. Проект реализуется по инициативе Главы Башкирии.
Новое учебное учреждение появится недалеко от выставочного комплекса «Уфа-ЭКСПО». Лицей станет значительным шагом в развитии сферы образования в республике. Школа будет рассчитана на 360 учеников и 250 спальных мест и будет оснащена современными учебными корпусами, жилыми блоками, спортивной зоной, столовой, библиотекой.
Начальная цена контракта составила 2,8 млрд рублей. 465 миллионов на строительство школы выделит республика, а остальное — федеральный центр. В эксплуатацию математический лицей должен быть введен до 6 декабря 2027 года. Как рассказал министр строительства Башкирии Артем Ковшов, на сегодняшний день уже выполнены подготовительные работы, началась копка котлована жилой части интерната.
Ранее сообщалось, что Радий Хабиров представил проект строительства математического лицея президенту Владимиру Путину.