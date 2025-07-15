В Уфе началось строительство математического лицея-интерната

Мы начнём строительство в Уфе за счёт федерального бюджета математического лицея-интерната. С этим вопросом я обратился к Президенту страны, и он нас поддержал. Мы создадим современный центр для одарённых детей со всей республики. Это будет уникальная школа, выпускниками которой будет гордиться наша страна.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан