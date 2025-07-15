В Уфе появится еще одно отделение госфонда «Защитники Отечества»

У регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» появится ещё одно комфортное помещение. Об этом сообщил в своих соцсетях Глава Башкортостана. Радий Хабиров обозначил, что на объекте по улице Советской продолжаются ремонтные работы, чтобы создать для участников, ветеранов специальной военной операции и их семей оптимальные условия. Место выбрали рядом с Советской площадью и памятником генералу Шаймуратову, откуда провожают бойцов на защиту Родины.

В здании уже отремонтировали фасад, завершается демонтаж конструкций, прокладка инженерных коммуникаций. Там планируют разместить службу социальных координаторов, кабинеты психологического приема и психологической разгрузки, демонстрационную комнату с образцами технических средств реабилитации, которые фонд предоставляет бойцам с инвалидностью. Предусмотрят и удобную зону для проведения общественных мероприятий, встреч с участием подопечных госфонда. В этом же помещении будут вести прием специалисты Военно-социального центра Министерства обороны России, которые оказывают действующим бойцам содействие в решении их вопросов.