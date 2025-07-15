В Башкирии продолжается кормозаготовка

В Башкортостане активно идет кормозаготовка. Середина лета для аграриев – период важный и ответственный. Сельхозпредприятия полным ходом проводят скашивание многолетних трав и заготовку сенажа.

Руководители и специалисты следят за соблюдением технологий заготовки корма и получением их максимальной питательной ценности для предстоящего зимнего содержания скота.