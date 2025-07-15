В Уфе задержали пятерых подростков за рулем без прав

В рамках профилактической акции «Не рули, малай!» сотрудники ГАИ Уфы выявили несколько случаев управления транспортными средствами несовершеннолетними.

На улице Рыбакова инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 15-летний подросток. Затем на территории СНТ «Ветеран» был задержан 16-летний водитель «Lada Priora». Еще через 10 минут на улице Заки Валиди остановили «Ford Focus», которым управлял несовершеннолетний.

Во всех случаях на место происшествия вызывались родители подростков. Транспортные средства помещены на спецстоянку, а несовершеннолетние отстранены от управления.

В отношении подростков составлены административные протоколы за управление транспортом без водительских удостоверений. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности.