Житель Уфы отравился парами антифриза

Врачи больницы №21 в Уфе спасли жизнь мужчины, который отравился парами антифриза. Подробности рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.
Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами на слабость, тошноту, многократную рвоту и потерю сознания. Перед этим пациент более 8 часов провёл в автомобиле, в котором неисправно работала система охлаждения двигателя. В салоне происходило испарение антифриза.
Два дня мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходил специализированное лечение при отравлении. Затем его перевели в палату для лечения острых отравлений. Супруга пострадавшего, которая ехала вместе с ним в том же автомобиле, также обратилась за медицинской помощью. У неё были аналогичные симптомы.
Фото: министерство здравоохранения РБ.