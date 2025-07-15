Житель Уфы отравился парами антифриза

Два дня мужчина находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходил специализированное лечение при отравлении. Затем его перевели в палату для лечения острых отравлений. Супруга пострадавшего, которая ехала вместе с ним в том же автомобиле, также обратилась за медицинской помощью. У неё были аналогичные симптомы.