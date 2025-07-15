Жителю Башкирии дали 12 лет колонии за жестокое убийство жены

Верховный суд Башкирии вынес приговор по уголовному делу 60-летнего мужчины, признанному виновным в убийстве супруги с особой жестокостью.

Согласно материалам дела, между подсудимым и его женой неоднократно возникали конфликты. В январе 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе очередной ссоры, возникшей из-за разногласий по поводу распределения имущества между детьми, проткнул бытовой газовый баллон острым предметом.

Затем он поджег выходящий газ и направил пламя в сторону жены. В результате женщина получила термические ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей, от которых впоследствии скончалась в медучреждении. После совершения преступления мужчина попытался скрыть свои действия, сообщив соседям о случайном возгорании.

Подсудимый частично признал свою вину. Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. В связи с состоянием здоровья обвиняемого оставили под домашним арестом до вступления приговора в законную силу.