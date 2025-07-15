В Башкирии обнаружены тела трех утонувших мужчин

В различных районах Башкирии зафиксированы три случая гибели людей на водоемах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый инцидент произошел в Абзелиловском районе. В селе Кусимовский родник из озера Маузды извлекли тело 63-летнего мужчины. По предварительным данным, группа отдыхающих из четырех человек (две сестры с мужьями) приехала из Челябинской области. Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они решили искупаться, в результате чего один из мужчин ушел под воду в 20 метрах от берега.

Во втором случае в селе Миндяк Учалинского района водолазы добровольной пожарной команды обнаружили в озере тело 38-летнего мужчины.

Третий трагический случай зарегистрирован в Белорецке, где из пруда извлекли тело 51-летнего мужчины.

Во всех указанных местах были установлены запрещающие купание аншлаги, а сами водоемы не оборудованы для безопасного отдыха. По каждому случаю проводятся оперативно-следственные мероприятия.