В Башкирии у молодой семьи с двумя детьми сгорел дом

Огонь отнял всё, кроме надежды. В Дюртюлинском районе, в деревне Такарликово, молодая семья с двумя маленькими детьми осталась без крыши над головой. Сгорело все имущество. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

От дома остался только фундамент и подпол. Пламя, внезапно вспыхнувшее во втором часу ночи, оставило без крова семью Умураковых: главу семейства, его беременную супругу и их 8-летнего сына.

В бревенчатом доме загорелась сначала веранда, потом огонь перекинулся на кухню. Жильцы едва успели выбежать, как пламя охватило уже и вторую часть постройки. Глава семейства успел вернуться за документами, но при выходе огненный потолок рухнул прямо на него. Мужчина получил ожоги – более 30% поверхности рук и спины. Дознаватель МЧС предварительно установил: горение могло начаться из-за неисправности электропроводки. Семье удалось спастись только благодаря установленному дымовому извещателю.