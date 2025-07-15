Делегаты из Башкирии рассказали, как презентовали досье пещеры Шульган-Таш

Пещера Шульган-Таш попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Международном аэропорту «Уфа» торжественно встретили делегацию республики, которая с триумфом вернулась из Парижа.

Возраст пещеры – от 4 до 5 млн лет. Первый человек был в этих краях 17 тысяч лет назад, о чем напоминают уникальные наскальные рисунки. Во всей Восточной Европе это единственный подобный объект. Однако, как отмечают эксперты, всех заинтересовало не количество рисунков, а наличие композиций и связи с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Ни с одной пещерой Евразии не связано столько легенд и преданий.

Путь пещеры в список Всемирного наследия оказался непростым. Работу начали в 1990-е. Важно было провести научные исследования. В их числе – полное 3D-сканирование пещеры с получением поэтажного плана объекта.

Досье было подготовлено на высоком уровне, заранее мы дали ответы на все вопросы. Все требования ЮНЕСКО руководством республики были выполнены: реставрационные работы в пещере, системы мониторинга, безопасности, строительство музея с научным потенциалом и лабораториями. За это огромное спасибо Радию Фаритовичу Хабирову, правительству республики, всем организациям, которые с нами сотрудничали. Это помогло снять все вопросы, их у экспертов не было.

Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

Сама процедура была недолгой благодаря тому, что была проведена огромная предупредительная работа, в частности – Министерством иностранных дел, которое проводит работу со странами, входящими в этом году в комитет Всемирного наследия.

Рената Лукманова, исполнительный директор комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
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