Делегаты из Башкирии рассказали, как презентовали досье пещеры Шульган-Таш

Возраст пещеры – от 4 до 5 млн лет. Первый человек был в этих краях 17 тысяч лет назад, о чем напоминают уникальные наскальные рисунки. Во всей Восточной Европе это единственный подобный объект. Однако, как отмечают эксперты, всех заинтересовало не количество рисунков, а наличие композиций и связи с фольклором и мифологией местного населения. Это считается редким фактом. Ни с одной пещерой Евразии не связано столько легенд и преданий.