В Башкирии массово гибнут пчёлы из-за химикатов

В Чекмагушевском районе массово гибнут пчелы после обработки полей ядохимикатами. В селе Каразириково пчеловоды на грани отчаяния. Пасечники уверены, что причина в пестицидах, которыми опрыскивали рапс. По словам местных жителей, пчелы возвращались с полей «вялыми», падали у ульев и не могли подняться. А через сутки погибали. Случаи зафиксированы в нескольких населенных пунктах Чекмагушевского района. По предварительным подсчетам, погибло более 160 пчелосемей.