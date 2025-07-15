Из Уфы в зону СВО отправят 17 км рыболовных сетей

17 километров рыболовных сетей отправят в зону СВО уфимские предприниматели. Башкортостан продолжает оказывать помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил сбор гуманитарной помощи.
115 рыболовных сетей будут использовать как средство защиты от вражеских дронов, в качестве ловушки — груз уже подготовлен к отправке. Один из уфимских предпринимателей лично передал их главе Октябрьского района столицы. Сбор гумпомощи производится каждую неделю по адресу Комсомольская, 142/1.