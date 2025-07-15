Из Уфы в зону СВО отправят 17 км рыболовных сетей

17 километров рыболовных сетей отправят в зону СВО уфимские предприниматели. Башкортостан продолжает оказывать помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил сбор гуманитарной помощи.

115 рыболовных сетей будут использовать как средство защиты от вражеских дронов, в качестве ловушки — груз уже подготовлен к отправке. Один из уфимских предпринимателей лично передал их главе Октябрьского района столицы. Сбор гумпомощи производится каждую неделю по адресу Комсомольская, 142/1.

Защищать от дронов. Особенно прилетает в… вышки, разведывательные дроны. Эти сети будем растягивать, как для рыбы, да. А задача не в том, чтобы она как-то защитила или пробила, а именно чтобы, когда дрон пролетал, зацепился в этом и остался там.

Муса Мазитов, предприниматель
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями