Из Уфы в зону СВО отправят 17 км рыболовных сетей

Защищать от дронов. Особенно прилетает в… вышки, разведывательные дроны. Эти сети будем растягивать, как для рыбы, да. А задача не в том, чтобы она как-то защитила или пробила, а именно чтобы, когда дрон пролетал, зацепился в этом и остался там.

Муса Мазитов, предприниматель