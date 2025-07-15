В Башкортостане стартует проект «Жилье РБ»

Ассоциация застройщиков Башкортостана приступила к реализации нового проекта «Жилье РБ». Об этом на совещании с главами администраций и муниципальных округов сообщил премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Основная цель проекта — аккумулировать весь жилой фонд от республиканских застройщиков и все действующие социальные программы на единой электронной площадке.

Реализация проекта окажет положительное влияние на развитие жилищного строительства в республике. И главное — позволит сделать покупку жилья более доступной для населения. Также на совещании в формате ВКС было отмечено, что в Башкортостане более 200 предприятий участвуют в федеральном проекте «Производительность труда».