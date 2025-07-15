«Толпар» готовится к новому хоккейному сезону

Подготовка к новому сезону начинается. Молодежная хоккейная команда «Толпар» вышла из отпуска. Уфимцы прошли медосмотр и готовятся приступить к тренировкам. В рамках сборов запланированы несколько матчей и участие в предсезонных турнирах.
Окулист, невролог, стоматолог и другие узкие специалисты. Перед стартом тренировок игроки «Толпара» приехали в республиканский врачебно-физкультурный диспансер. В прошлом сезоне «Толпар» вышел в Золотой дивизион с первого места, но уступил в стартовом раунде плей-ин. Теперь команда настроена улучшить результат.
Среди собравшихся — и те, кому уже удалось проявить себя в «Салавате Юлаеве». В июне Александр Жаровский первым среди всех полевых игроков из России был выбран на драфте НХЛ под 34-м номером. Затем принял участие в турнире 3х3, в котором «Салават» стал чемпионом.
В рамках предсезонной подготовки пройдут матчи против "Реактора" и "Ладьи". Затем команда отправится на турнир в Казань. А 26 августа в Уфе стартует Кубок Родиона Амирова, участие в котором помимо «Толпара» примут «Авто», «Белые Медведи» и «Стальные Лисы».