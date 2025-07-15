«Толпар» готовится к новому хоккейному сезону

Подготовка к новому сезону начинается. Молодежная хоккейная команда «Толпар» вышла из отпуска. Уфимцы прошли медосмотр и готовятся приступить к тренировкам. В рамках сборов запланированы несколько матчей и участие в предсезонных турнирах.

Окулист, невролог, стоматолог и другие узкие специалисты. Перед стартом тренировок игроки «Толпара» приехали в республиканский врачебно-физкультурный диспансер. В прошлом сезоне «Толпар» вышел в Золотой дивизион с первого места, но уступил в стартовом раунде плей-ин. Теперь команда настроена улучшить результат.

Готовность боевая. Хочется попробовать себя не только в Молодежной хоккейной лиге, хочется двигаться дальше. Охота улучшить результаты прошлого сезона, прошлый сезон неплохо прошел, единственное, что в плей-инн недалеко прошли. В этом году хочется показать результат лучше. Дмитрий Пыхтин, защитник МХК «Толпар»

Среди собравшихся — и те, кому уже удалось проявить себя в «Салавате Юлаеве». В июне Александр Жаровский первым среди всех полевых игроков из России был выбран на драфте НХЛ под 34-м номером. Затем принял участие в турнире 3х3, в котором «Салават» стал чемпионом.

Соскучился по хоккею, хотелось поиграть. Спасибо, что позвали. Сейчас тренер подготовит, и будем готовы на все 100%. Александр Жаровский, нападающий МХК «Толпар»