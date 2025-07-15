Боец СВО из Башкирии: «Не смог оставаться в стороне»

Участник специальной военной операции с позывным «Асура» родился в селе Камышлинка Кармаскалинского района в многодетной семье.
После окончания 9 классов местной школы он поступил в Кармаскалинский филиал Аургазинского многопрофильного колледжа, где получил профессию мастера сельскохозяйственного производства.
В 2023 году молодой человек был призван на срочную службу в Абакане. Спустя полгода он заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону боевых действий. Это решение он принял осознанно, несмотря на возражения родных.
За время службы «Асура» был награжден медалью «Участнику специальной военной операции». Боец отмечает, что в подразделении сложились крепкие товарищеские отношения — сослуживцы оказывают взаимную поддержку в сложных ситуациях. Земляки военнослужащего регулярно отправляют гуманитарные грузы.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».