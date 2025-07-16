В Башкирии продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион»

В Башкортостане продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион», инициированная Главой Республики Радием Хабировым. В рамках которой в село Урман Иглинского района прибыл поезд здоровья. В его составе – передвижной маммограф и мобильный ФАП. В течение дня жителей принимали узкие специалисты: врач-терапевт, хирург, онколог, акушер-гинеколог.

Сегодня поезд здоровья прибыл в Иглинский район, где пробудет до 28 числа. Будут принимать специалисты: кардиолог, эндокринолог, акушер-гинеколог, терапевт, также можно будет пройти обследование электрокардиограммы сделать, измерить внутриглазное давление, сдать общий анализ крови на сахар, холестерин. Население Иглинского района призываем активно участвовать в этом мероприятии.

Нурзида Манапова-Урманшина, заведующая организационно-методическим отделом Иглинской ЦРБ

Все обследования в «Поезде здоровья» проводятся бесплатно, желающих принимают без предварительной записи, по живой очереди. Такими условиями довольны в первую очередь пенсионеры. Благодаря организации «Поезда здоровья» не надо добираться до райцентра, чтобы получить консультацию врача или сдать анализ крови. Кроме этого, у пациентов иногда обнаруживают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе подозрения на онкологию, диабет, болезни сердца и туберкулез. Раннее выявление таких заболеваний позволяет оперативно начать лечение. «Поезд здоровья» в Иглинском районе проработает до 28 июля и посетит пять пунктов, среди которых села Тавтиманово, Кальтовка, Калтыманово и Акбердино.

Фото №1 - В Башкирии продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион»

Большую благодарность хотим сказать от всех жителей Урмана. Это очень хорошо. Мы пожилые люди — это же надо куда-то-то ехать. Рядышком пришли, даже отвозят нас в Иглино. Садитесь, пожалуйста, на флюорографию везут, такая забота о людях. По профильному заболеванию проходим. Кому нужно, каждый проходят люди. Врачей очень много, такой концерт устроили для нас прекрасный. В общем, очень хорошо, всем понравилось.

Алефтина Августинович, жительница с. Урман

Проверяться пришла к кардиологу в основном, я сердечница, сердце у меня болит. УЗИ прошла, офтальмолога, сейчас вот ЭКГ пройду. Хочу пройти невролога, эндокринолога — вот таких специалистов, чтобы не ездить в Иглино. Спасибо врачам, поеду здоровье, пусть приезжают каждый год.

Рамзия Утяшева, жительница с. Урман
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