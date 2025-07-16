В Башкирии продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион»

В Башкортостане продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион», инициированная Главой Республики Радием Хабировым. В рамках которой в село Урман Иглинского района прибыл поезд здоровья. В его составе – передвижной маммограф и мобильный ФАП. В течение дня жителей принимали узкие специалисты: врач-терапевт, хирург, онколог, акушер-гинеколог.
Все обследования в «Поезде здоровья» проводятся бесплатно, желающих принимают без предварительной записи, по живой очереди. Такими условиями довольны в первую очередь пенсионеры. Благодаря организации «Поезда здоровья» не надо добираться до райцентра, чтобы получить консультацию врача или сдать анализ крови. Кроме этого, у пациентов иногда обнаруживают серьезные проблемы со здоровьем, в том числе подозрения на онкологию, диабет, болезни сердца и туберкулез. Раннее выявление таких заболеваний позволяет оперативно начать лечение. «Поезд здоровья» в Иглинском районе проработает до 28 июля и посетит пять пунктов, среди которых села Тавтиманово, Кальтовка, Калтыманово и Акбердино.