В Башкирии продолжается региональная акция «Здоровая Республика — здоровый регион»

Большую благодарность хотим сказать от всех жителей Урмана. Это очень хорошо. Мы пожилые люди — это же надо куда-то-то ехать. Рядышком пришли, даже отвозят нас в Иглино. Садитесь, пожалуйста, на флюорографию везут, такая забота о людях. По профильному заболеванию проходим. Кому нужно, каждый проходят люди. Врачей очень много, такой концерт устроили для нас прекрасный. В общем, очень хорошо, всем понравилось.

Алефтина Августинович, жительница с. Урман